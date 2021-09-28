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Морская авиация Тихоокеанского флота провела учения на Камчатке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и вертолетов Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Краснознаменных войск и сил на северо-востоке России провели учение с выполнением практического бомбометания и ракетных пусков, сообщает во вторник пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

По замыслу учения, на полигоне боевой подготовки Тихоокеанского флота (ТОФ) в районе Халактырского пляжа Авачинской губы был обнаружен десант условного противника. В заданный район для поиска и противодействия силам высадки были направлены самолёты и вертолёты Морской авиации ТОФ, говорится в сообщении.Транспортно-боевые вертолёты Ка-29 в прибрежной полосе провели пуски неуправляемых авиационных ракет и пушечные стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и личный состав десанта, а самолёты Ил-38 выполнили по ним бомбометание, отметили в пресс-службе.

Полёты и практическое бомбометание проведены по установленному маршруту в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ, подчеркивается в сообщении.

Камчатка

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