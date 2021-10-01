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В украинском офисе Саакашвили подтвердили информацию о его отъезде в Грузию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава созданного на Украине по инициативе руководителя исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш подтверждает информацию о прибытии экс-президента Грузии на родину.

"Михаил Саакашвили сейчас находится в Грузии. Я, как руководитель его офиса, могу это подтвердить", - заявила Барабаш в пятницу грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи".

По ее информации, Саакашвили покинул Киев минувшей ночью.

"Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны, когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметила она.

Тем временем один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат парламента Гиви Миканадзе заявил журналистам, что Саакашвили не приезжал в Грузию.

"Все распространенные Саакашвили видеокадры на фоне ночного Батуми являются фейком и очередной клоунадой", - считает он.

Саакашвили, который находится в Грузии в розыске, в пятницу сообщил через социальные сети, что уже находится на грузинской территории. Он распространил два видео, утверждая, что находится в Батуми.

В своем заявлении он призвал всех сторонников оппозиции после местных выборов 2 октября направиться маршем со всей Грузии в Тбилиси.

По мнению грузинских экспертов, уже не столь важно, находится или нет Саакашвили в Грузии, он достиг свой цели и максимально мобилизовал своих сторонников, вызвав полную растерянность и деморализацию властных структур.

Между тем, в МВД Грузии заявили журналистам, что Саакашвили границу не пересекал.

Михаил Саакашвили Грузия Украина

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