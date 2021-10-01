В правящей партии Грузии сочли монтажом видео Саакашвили из Батуми

Михаил Саакашвили Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что бывший президент страны Михаил Саакашвили, вопреки его заявлениям, находится не в Грузии.

"Я говорю очень твердо, Саакашвили не находится в Грузии. Он смонтировал видеокадры на фоне Батуми", - сказал журналистам Кобахидзе.

Он отметил, что распространенные Саакашвили видеокадры, в первую очередь, направлены на попытку "завоевать лидерство в своей партии". "Мы знаем, что в партии "Единое национальное движение" внутреннее противостояние, и Саакашвили решил доказать своим маскарадом, что он главный лидер оппозиции", - отметил Кобахидзе.

Саакашвили, который объявлен в Грузии в розыск, в пятницу сообщил в соцсетях, что находится в Грузии. Он распространил два видео, утверждая, что приехал в Батуми.

В своем заявлении он призвал всех сторонников оппозиции после местных выборов 2 октября направиться маршем со всей Грузии в Тбилиси.