В "Грузинской мечте" заявили о нахождении Саакашвили в украинском Трускавце, а не в Батуми

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в пятницу через социальные сети сообщил, что якобы прибыл в Грузию, в действительности находится в украинском курортном городе Трускавец. Об этом заявил журналистам представитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Михаил Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец", - заявил он, отметив, что, по его информации, минувшей ночью, когда якобы Саакашвили записал видео из Батуми, он на самом деле находился в своем номере в гостинице "Риксос" в Трускавце.

Мдинарадзе не исключил, что после этой информации Саакашвили может скрыться, чтобы его не искали в Трускавце.

"Этот человек еще раз покончил со своей политической деятельностью, этими действиями, грязным "фейком" он покончил с "Нацдвижением" (основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение")", - сказал он.

По мнению политика, Саакашвили пошел ва-банк, когда распространил фальшивую новость о своем возвращении, но, как он считает, для Грузии это хорошо, так как это приведет к окончательному завершению деятельности "Нацдвижения", что будет видно из результатов голосования на муниципальных выборах 2 октября.

О том, что Саакашвили не пересекал границу и в Грузии не находится, заявили ранее в пятницу в грузинском МВД.

"Михаил Саакашвили не находится на территории Грузии, и он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - заявил на брифинге представитель МВД Александр Дарахвелидзе.

Он отметил, что Саакашвили находится в розыске, и если он пересечет грузинскую границу, то будет задержан и переправлен в тюрьму.

Ранее появились сообщения, что Саакашвили, проживающий в настоящее время на Украине, вернулся на родину. В пятницу он разместил на своей странице в соцсетях видеокадры, предположительно из Батуми. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - написал экс-президент.