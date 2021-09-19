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В Индии не исключили скорое открытие страны для иностранных туристов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они объявят в ближайшие десять дней, сообщает портал Livemint со ссылкой на представителя МВД республики.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", - пишет издание.

Как отмечает портал, первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы. Это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли. Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.

В январе Россия возобновила авиасообщение с Индией, сейчас выполняются два рейса в неделю по маршруту Москва - Дели, их совершают "Аэрофлот" и Air India. Однако туристические поездки запрещены.

Россиянам для путешествия в Индию нужна виза, ее можно оформить онлайн, в визовом центре посольства страны в Москве или же в консульствах в Санкт-Петербурге или Владивостоке. Стоимость визы - около 2 тыс. рублей.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Индонезии открылись кинотеатры
Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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