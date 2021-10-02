Фракция "Слуга народа" запланировала начать процедуру отзыва спикера Верховной Рады

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Депутатская фракция "Слуга народа" в понедельник планирует начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"На фракции "Слуга народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение с понедельника начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины от занимаемой должности", - написала она в своём телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что депутатская фракция "Слуга народа" в украинском парламенте собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Как стало известно, собрано 160 подписей.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Рады.

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

Согласно закону "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может быть отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой на этом посту, в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады, или по другим обстоятельствам, которые делают невозможным выполнение им своих обязанностей.