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Зеленский пока не принял решения о выдвижении на второй срок президента Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

"Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло. Если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной раде, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, то мы не успеем это сделать. Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду", - сказал он в воскресенье на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией "Слуга народа".

Зеленский отметил, что считает вопрос "концентрации власти искусственной историей".

"У нас монобольшинство. Это и есть аналог коалиции, это наша возможность, это должность от монобольшинства, и Дмитрий Александрович (спикер парламента Разумков - ИФ) - это человек, которого выдвигала партия "Слуга народа", и именно мы голосовали за то, чтобы он был спикером, он человек из этой партии. Я не совсем понимаю, о какой концентрации (власти - ИФ) вы говорите. Все что у нас есть, у нас и было. Но и меньшей власти быть не может. Нам это дал народ Украины своим голосованием", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что не намерен инициировать законопроект о внесении в Конституцию страны изменений касательно смены формы правления в государстве на президентскую республику.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал он.

Вместе с тем Зеленский отверг тезис о том, что власть на Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе главы государства.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 20 мая 2019 года, срок полномочий - 5 лет.

Украина Владимир Зеленский Слуга народа

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