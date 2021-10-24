Великобритания и ЕС во вторник продолжат обсуждать статус Северной Ирландии после Brexit

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Великобритания и ЕС 26 октября продолжат обсуждать торговый статус Северной Ирландии после Brexit. Об этом пишет Associated Press.

По заявлению британского правительства, переговоры с Брюсселем были конструктивными, однако сторонам нужен реальный прогресс, а не бесконечный процесс обсуждения, так как проблема Северной Ирландии остается не решенной.

По соглашению между Брюсселем и Лондоном, Северная Ирландия, которая входит в состав королевства, после Brexit сохранила членство в таможенном союзе ЕС. Однако такой статус устанавливает границу в Ирландской море между Северной Ирландией и Великобританией, что создает проблемы для бизнеса. Помимо этого такое положение Северной Ирландии не устраивает тех, кто считает, что оно дестабилизирует равновесие в отношениях с Ирландией по поводу автономии.

Когда все условия сделки вступят в силу, между Северной Ирландией и Великобританией начнутся полноценные таможенные проверки.

Ранее правительство Великобритании предложило отменить таможенные проверки для товаров, конечным пунктом назначения которых британский производитель обозначил Северную Ирландию; избавиться от сертификатов и проверок для пищевых продуктов, "предназначенных только для употребления в Северной Ирландии"; вывести из-под действия протокола лекарства; разрешить маркированным товарам, соответствующим правилам Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии вместе с зарегистрированными в ЕС продуктами.

В ответ зампред Европейской комиссии Марош Шефчович указал, что Евросоюз не согласится на пересмотр протокола, но готов искать решение проблем, возникших при его исполнении.