Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Великобритания и ЕС во вторник продолжат обсуждать статус Северной Ирландии после Brexit

Великобритания и ЕС во вторник продолжат обсуждать статус Северной Ирландии после Brexit
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Великобритания и ЕС 26 октября продолжат обсуждать торговый статус Северной Ирландии после Brexit. Об этом пишет Associated Press.

По заявлению британского правительства, переговоры с Брюсселем были конструктивными, однако сторонам нужен реальный прогресс, а не бесконечный процесс обсуждения, так как проблема Северной Ирландии остается не решенной.

По соглашению между Брюсселем и Лондоном, Северная Ирландия, которая входит в состав королевства, после Brexit сохранила членство в таможенном союзе ЕС. Однако такой статус устанавливает границу в Ирландской море между Северной Ирландией и Великобританией, что создает проблемы для бизнеса. Помимо этого такое положение Северной Ирландии не устраивает тех, кто считает, что оно дестабилизирует равновесие в отношениях с Ирландией по поводу автономии.

Когда все условия сделки вступят в силу, между Северной Ирландией и Великобританией начнутся полноценные таможенные проверки.

Ранее правительство Великобритании предложило отменить таможенные проверки для товаров, конечным пунктом назначения которых британский производитель обозначил Северную Ирландию; избавиться от сертификатов и проверок для пищевых продуктов, "предназначенных только для употребления в Северной Ирландии"; вывести из-под действия протокола лекарства; разрешить маркированным товарам, соответствующим правилам Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии вместе с зарегистрированными в ЕС продуктами.

В ответ зампред Европейской комиссии Марош Шефчович указал, что Евросоюз не согласится на пересмотр протокола, но готов искать решение проблем, возникших при его исполнении.

Великобритания Евросоюз

Новости по теме

Новости

Госдепартамент США отнес россиян к категории "бездомные национальности" при выдаче виз

Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США

Более двух тысяч мигрантов в Мексике вышли в сторону границы с США

Что произошло за день: суббота, 23 октября

СМИ предположили, что подлодка США получила повреждение кормы в Южно-Китайском море

Российский физик и бизнесмен из списка Forbes Гапонцев умер в США

Российский физик и бизнесмен из списка Forbes Гапонцев умер в США

Эрдоган поручил выдворить послов 10 стран, призывавших к освобождению активиста

Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

СК заявил о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову убежище

НАСА сообщило о планах запуска миссии Artemis к Луне в феврале 2022 года

Болдуину сказали, что оружие небоевое перед началом съемок

Болдуину сказали, что оружие небоевое перед началом съемок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });