Союз журналистов России потребовал от Минска освободить Геннадия Можейко

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Союз журналистов России потребовал немедленно освободить корреспондента "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадия Можейко и раскрыть всю информацию о его задержании, чтобы его адвокаты получили необходимые разъяснения, а его близкие знали, что ему ничто не угрожает.

"Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту", - говорится в заявлении СЖР.

Союз напомнил, что постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека уже призвала власти Белоруссии безотлагательно освободить журналиста.

28 сентября вечером на сайте "КП в Беларуси" на несколько минут появилась публикация, в которой одноклассница программиста Андрея Зельцера, погибшего в Минске в перестрелке с сотрудниками КГБ, хорошо о нем вспоминала, объяснил ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. По его словам, заметку быстро переписали, однако она успела вызвать недовольство Минска и журналистов обвинили в обелении преступника.

С утра 29 сентября сайт kp.by был заблокирован. Министерство информации Белоруссии объяснило блокировку тем, что там разместили публикацию со сведениями, "способствующими формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

2 октября Сунгоркин сообщил, что Можейко задержали в Москве, перевезли в Минск и поместили в изолятор на Окрестина. По его словам, КП помогла родителям журналиста нанять адвокатов, но им на тот момент не дали возможности с ним встретиться.

Корреспондента обвинили в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", а также в "оскорблении представителя власти", сообщали СМИ.