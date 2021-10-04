Парламент Белоруссии приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей Белоруссии приняла законопроект о приостановке действия соглашения между Республикой и ЕС о реадмиссии, сообщил телеграм-канал нижней палаты парламента.



Полное название законопроекта - "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

Глава МВД страны Иван Кубраков, выступая в парламенте 4 октября, заверил депутатов, что ситуация с беженцами в стране находится под контролем.

"Никах проблемных вопросов на территории Республики Беларусь нет. На различного рода Telegram-каналах появляется информация о том, что проходят группы боевиков, так называемых нелегальных мигрантов и так далее. Здесь вам хочу сказать как министр внутренних дел, что правоохранителями полностью ситуация контролируется", - сказал он.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" белорусского режима.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Белоруссию в том, что она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно приехавших через Минск нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. В результате многие нелегалы застряли в пограничной зоне.