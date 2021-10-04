На Украине учтут данные "досье Пандоры" при проверке декларации Зеленского

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) при проверке деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны Ивана Баканова учтет информацию об офшорном скандале, возникшем после публикации расследования Pandora Papers ("досье Пандоры"), сообщил "Радио НВ" руководитель НАПК Александр Новиков.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена... Первый помощник президента на общественных началах (Сергей Шефир - ИФ) не является лицом, подающим декларацию, а следовательно, мы не можем проверить декларацию. А декларацию главы СБУ мы проверяем", - сказал Новиков.

В то же время председатель НАПК отметил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова проходит не из-за опубликованной журналистами информации, а в "порядке очередности". "Первая декларация, которая проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле, и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.

Новиков сообщил, что сейчас никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Слидство.Инфо", информация более чем о 1,5 тыс. украинцев, среди которых президент Зеленский и его коллеги по прежней работе, министр культуры Александр Ткаченко, бизнесмены Александр Ярославский, Игорь Воронин и Ринат Ахметов, экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также депутат Александр Герега, упоминается в новой глобальной утечке офшорных документов Pandora Papers.

Согласно полученным ими данным, в частности, офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от офшоров, связанных с Коломойским, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1" бизнесмена.

В то же время указывается, что до избрания президентом в 2019 году Зеленский передал свою долю в офшорной компании первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру.

Значительная часть информации "Слидство.Инфо" посвящена покупке через офшоры недвижимости в Великобритании.