В Грузии по "делу Саакашвили" задержали двух работников порта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии задержало еще двоих граждан в рамках расследования дела о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

По делу задержаны З.Ц. 1960 года рождения и Ш.Ц. 1984 года рождения, говорится в сообщении МВД.

По информации грузинских СМИ, задержанные - работники Потийского порта (расположен на западе Грузии), отец и сын Цоцория.

Ранее по этому же делу был задержан и арестован Элгуджа Цомая, предоставивший свою квартиру Саакашвили.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.