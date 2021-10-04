Тбилисский суд арестовал мужчину, в квартире которого скрывался Саакашвили

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд арестовал гражданина Грузии Элгудже Цомая, в квартире которого в грузинской столице скрывался находившийся в розыске экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Грузинская прокуратура обвиняет Цомая по второй части статьи 375 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает укрывательство тяжкого преступления. Цомая грозит тюремное заключение на срок от 1 до 4 лет.

Как заявили журналистам в прокуратуре, не исключено, что задержанному может быть предъявлено также обвинение по статье 344 УК, что подразумевает незаконную перевозку мигрантов через государственную границу и создание соответствующих для этого условий.

Между тем, адвокат Цомая - Бека Басилая, который также защищает Саакашвили, в беседе с журналистами назвал обвинения абсурдными.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.