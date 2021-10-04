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Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого
Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Задержанный корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко допрошен в качестве подозреваемого, во время допроса к нему пустили адвоката; журналист в целом чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, сообщается на сайте "КП".

"Сегодня к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо", - заявил представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов, который прибыл в Минск в понедельник в связи с задержанием Можейко, его слова приведены на сайте издания.

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"До этого защитников не пускали в СИЗО, где содержат Можейко", - отметил он.

Сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром 29 сентября. Вечером того же дня министерство информации Белоруссии объяснило, почему был заблокирован сайт. "На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством", - говорилось в сообщении.

Что именно не устроило белорусские власти в публикации на сайте газеты, министерство не конкретизировало.

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Между тем главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы айтишника, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".

По словам Сунгоркина, Можейко сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске. При содействии издания родители журналиста наняли адвокатов.

Также главред "Комсомольской правды" сообщил, что в минской квартире у Можейко в течение нескольких часов проводили большой обыск. "К нему приехали семь следователей. Это случилось позавчера. Обыск проводился в рамках одного уголовного дела, ему инкриминируют две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти"). Все базируется ровно на одной небольшой заметке, которая была на сайте четыре минуты, по поводу стрельбы", - отметил он.

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывала власти Белоруссии освободить задержанного журналиста.

В свою очередь Союз журналистов России потребовал обнародовать информацию о задержании Можейко и освободить журналиста.

Комсомольская правда Белоруссия Геннадий Можейко

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