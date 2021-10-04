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Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС в понедельник включен в сеть, сообщается в телеграм-канале Минэнерго.

"Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт", - говорится в сообщении.

12 июля первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. Радиационная обстановка на станции и в зоне наблюдения не менялась.

16 июля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что оборудование турбогенератора работало при температуре около 300 градусов, и необходимо определенное время для его расхолаживания, чтобы специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания защиты и их устранению.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физический пуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.

Белоруссия БелАЭС

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