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Первый энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, сообщило Минэнерго Белоруссии.

Ведомство также отметило, что решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

"В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт/ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

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В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт/ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.

БелАЭС Белоруссия Островец

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