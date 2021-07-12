Первый энергоблок Белорусской АЭС отключился от сети

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети из-за срабатывания автоматической защиты генератора, сообщило министерство энергетики Белоруссии.

"12 июля в 12:57 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети автоматической защитой генератора. В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

"Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу", - говорится в сообщении.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня этого года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Претензии ЕС к Минску по поводу БелАЭС

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 3 июня заявила, что Белоруссия решила начать промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС, не выполнив все рекомендации по безопасности. "Вызывает сожаление то, что Белоруссия решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены страной без промедления", - сказала Симсон.

По ее словам, "ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС".

Власти Белоруссии в ответ заявили о добровольном характере проведения стресс-тестов Белорусской АЭС и упрекнули ЕС в политике двойных стандартов в связи с заявлением комиссара ЕС по энергетике.

Визит миссии МАГАТЭ в Белоруссию

9 июля завершила работу в Белоруссии 2-недельная миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS). В ходе работы миссии ее руководитель Джозеф Сандовал (США) заявил, что власти Белоруссии придают большое значение безопасности и надежности БелАЭС.

"Я очень впечатлен той важностью, которую правительство Белоруссии придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Белоруссии практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации", - сказал Сандовал после завершения работы двухдневной миссии МАГАТЭ на БелАЭС.

Сообщалось также, что БелАЭС готовится к приему очередной европейской миссии Ensreg, которая запланирована на сентябрь.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.