Пользователи заметили перебои в работе Google, TikTok, Twitter
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе сервисов Google, Zoom, TikTok, Twitter и некоторые другие, сообщает Fox Business со ссылкой на сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов.
Также поступают данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.
Масштабы перебоев неясны. Также пока неизвестно, связаны ли эти проблемы с начавшимися более шести часов назад сбоями у Facebook, Instagram и WhatsApp.
Представители Verizon, Amazon и T-Mobile назвали отчет DownDetector о сбоях неточным.
Twitter подтвердил, что у некоторых из его пользователей могли быть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений, но проблема уже решена.
AT&T, Google, TikTok и Zoom пока не ответили на запросы Fox Business о комментарии.