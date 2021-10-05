Пользователи заметили перебои в работе Google, TikTok, Twitter

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе сервисов Google, Zoom, TikTok, Twitter и некоторые другие, сообщает Fox Business со ссылкой на сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов.

Также поступают данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Масштабы перебоев неясны. Также пока неизвестно, связаны ли эти проблемы с начавшимися более шести часов назад сбоями у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Представители Verizon, Amazon и T-Mobile назвали отчет DownDetector о сбоях неточным.

Twitter подтвердил, что у некоторых из его пользователей могли быть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений, но проблема уже решена.