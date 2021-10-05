Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пользователи заметили перебои в работе Google, TikTok, Twitter

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Некоторые пользователи сообщают о проблемах в работе сервисов Google, Zoom, TikTok, Twitter и некоторые другие, сообщает Fox Business со ссылкой на сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе интернет-сервисов.

Также поступают данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Масштабы перебоев неясны. Также пока неизвестно, связаны ли эти проблемы с начавшимися более шести часов назад сбоями у Facebook, Instagram и WhatsApp.

Представители Verizon, Amazon и T-Mobile назвали отчет DownDetector о сбоях неточным.

Twitter подтвердил, что у некоторых из его пользователей могли быть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений, но проблема уже решена.

AT&T, Google, TikTok и Zoom пока не ответили на запросы Fox Business о комментарии.

Facebook Instagram WhatsApp Google TikTok Twitter Zoom

Новости по теме

Новости

Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

На Украине учтут данные "досье Пандоры" при проверке декларации Зеленского

Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году

Что произошло за день: понедельник, 4 октября

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого

Журналист "КП в Беларуси" допрошен в качестве подозреваемого
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });