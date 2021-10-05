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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник постепенно восстанавливают работу, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По его данным, в последние часы количество сообщений о перебоях в работе снижалось.

Кроме того, пользователи в соцсетях стали сообщать о восстановлении сервисов Facebook, Instagram. В частности, о восстановлении работы данных соцсетей сообщают и из России.

В понедельник около 18:13 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы не работали около семи часов.

Марк Цукерберг, основатель компании Facebook, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp, в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала и спустился с третьей на пятую строчку в списке богатейших людей мира.

Крупнейшие российские операторы связи заявили об отсутствии неполадок на их сетях и подчеркнули, что сбои у Facebook, WhatsApp, Instagram связаны не с ними.

Facebook Instagram WhatsApp

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