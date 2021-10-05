Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

Он опустился с третьей на пятую строчку в списке богатейших людей мира

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Основатель компании Facebook Марк Цукерберг в понедельник потерял $7 млрд чистого капитала на фоне глобального сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp (все три сервиса принадлежат компании Facebook), сообщает Bloomberg.

По данным агентства, состояние Цукерберга всего за несколько часов снизилось до $120,9 млрд. Таким образом, Цукерберг спустился с третьей на пятую строчку самых богатых людей мира, которую ранее занимал предприниматель Билл Гейтс.

Bloomberg отмечает, что из-за глобальных проблем в работе принадлежащих Facebook соцсетей цена на акции компании упала на 5%.

В понедельник около 18:13 по московскому времени произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы не работают уже более пяти часов во всех странах, в том числе в России и США.

В администрации США заявили, что осведомлены о проблеме и отслеживают ситуацию.

Представители компании в свою очередь извинились за неполадки и заверили, что работают над их устранением.

Крупнейшие российские операторы связи заявляют об отсутствии неполадок на их сетях и подчеркивают, что сбои Facebook, WhatsApp, Instagram связаны не с ними.