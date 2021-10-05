"КП" сообщила об аресте Геннадия Можейко в Минске

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В "Комсомольской правде" пришли к выводу, что корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, задержанный не позднее 2 октября, помещен под арест, следует из сообщения в телеграм-канале редакции.

"С момента задержания Можейко уже прошло 72 часа, за которые журналисту должны предъявить обвинение или отпустить. Судя по тому, что он не вышел из изолятора, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов. Алфимова редакция направила в Минск разбираться с задержанием Можейко.

4 октября Алфимов сообщил со слов адвоката, что Можейко был допрошен как подозреваемый. Адвокат присутствовал при допросе. На тот момент вопрос о мере пресечения только решался.

Главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин 2 октября сообщил, что Можейко задержали в Москве и перевезли в Минск, где поместили в изолятор на Окрестина. По его сведениям, поводом для преследования журналиста стало интервью, которое он взял у одноклассницы убитого в Минске в перестрелке с КГБ программиста Андрея Зельцера, где та хорошо о нем вспоминает.

В МВД Белоруссии 4 октября заявили, что Можейко был задержан в Белоруссии 1 октября и что Россия сделала его невъездным. По информации ведомства, он пытался вылететь в третью страну. Журналисту вменяют ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Белоруссии.

Публикация с интервью одноклассницы Зельцера появилась на сайте "КП в Беларуси" вечером 28 сентября. По словам Сунгоркина, она в первоначальном виде провисела три минуты, после чего была переписана. Сайт "КП в Беларуси" перестал открываться в Белоруссии с утра 29 сентября. В Мининформации подтвердили, что он блокируется за нарушения закона, создавшее угрозу нацбезопасности.