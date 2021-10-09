Сервисы Facebook возобновили работу после сбоя

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Facebook заявила об устранении неполадок, возникших в работе сервисов компании.

"Мы устранили проблему - еще раз благодарим за терпение на этой неделе", - говорится в распространенном сообщении компании.

Ранее сообщалось, что по данным сервиса Downdetector пользователи вновь испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram.

Согласно данным портала, на перебои в работе сервисов жалуются в основном пользователи из США. Однако проблемы с работой соцсетей регистрируют и в других странах, в том числе в России.

Ранее на этой неделе - 4 октября - произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T. В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отмечал, что начинают циркулировать слухи о том, будто Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивали американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических предполагаемых причинах сбоев.