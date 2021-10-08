Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Facebook подтвердили факт сбоев

Ведется работа над их исправлением

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Компания Facebook осведомлена об очередных сбоях в своих сервисах и приложениях и заверила, что ведет работу по восстановлению их нормального функционирования.

В миреВ работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбойВ работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбойЧитать подробнее

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное состояние и приносим извинения за любые неудобства", - говорится в сообщении компании, опубликованном на ее официальной странице в твиттере в пятницу.

Ранее сообщалось, что по данным сервиса Downdetector пользователи вновь испытывают проблемы с работой социальных сетей Facebook и Instagram. Согласно данным портала, на перебои в работе сервисов жалуются в основном пользователи из США. Однако проблемы с работой соцсетей регистрируют и в других странах, в том числе в России.

Ранее на этой неделе - 4 октября - произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Кроме того, поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T. В компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали.

Телеканал Fox News назвал произошедшее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал отмечал, что начинают циркулировать слухи о том, будто Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивали американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических предполагаемых причинах сбоев.

Facebook

Новости

Сервисы Facebook возобновили работу после сбоя

Сервисы Facebook возобновили работу после сбоя

В работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбои

В работе Instagram и Facebook вновь зафиксировали сбои
Пандемия коронавируса

Исландия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna

Грузинские власти заявили, что Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить соки

Что произошло за день: пятница, 8 октября

Марсоход НАСА приостановил работу на Красной планете

Марсоход НАСА приостановил работу на Красной планете

Индия после полутора лет перерыва начнет выдавать туристические визы

Около 100 человек погибли при взрыве в мечети афганского Кундуза

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Назначен новый спикер Верховной рады Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });