Пользователи пожаловались на новый сбой в работе Instagram

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пользователи фотосервиса Instagram снова испытывают проблемы при работе с приложением.

В частности, сперва возникли проблемы с обновлением ленты фотографий, после чего появилось уведомление: "что-то пошло не так, пожалуйста повторите попытку".

По данным Downdetector, проблемы возникли около 21.00 мск. Трудности с работой приложения наблюдаются, в частности, в России и США.

4 октября пользователи столкнулись с глобальным многочасовым сбоем соцсети Facebook, а также принадлежащих компании сервисов Messenger, Whatsapp и Instagram.