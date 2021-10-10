Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы предупредили США о проблемах в случае дестабилизации власти в Афганистане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) предупредило Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа".

"Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы", - заявил афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны.

Моттаки отметил, что дестабилизация "может привести к проблемам для народа", а также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.

Он сделал это заявление по итогам субботних прямых переговоров с американскими представителями в столице Катара Дохе - первых после вывода США войск из Афганистана. Американскую делегацию возглавляет заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, в ее состав входят также заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Уэст и представитель Агентства США по международному развитию.

В первый день переговоры, как сообщил американский Госдеп, были сосредоточены на безопасном выезде из Афганистана для американских и других иностранных граждан, а также афганцев, находящихся в группе риска. Обсуждались международные требования к талибам, касающиеся формирования инклюзивного правительства, уважения прав женщин и меньшинств, растущий гуманитарный кризис в Афганистане.

Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ (террористическая группировка, запрещена в России), так как справятся с ними "самостоятельно".

В воскресенье, как планируется, переговоры будут продолжены.

Хроника 18 июля – 10 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан США

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата
Пандемия коронавируса

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });