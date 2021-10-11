Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о них по поступкам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Делегация США 9-10 октября обсудила с представителями движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) проблемы безопасности и соблюдения прав человека в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности, терроризма и на вопросах безопасного выезда граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах афганского общества", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.

Он сообщил, что на переговорах обсуждался также вопрос о предоставлении Соединенными Штатами "значительной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

"Дискуссии с США были откровенными и профессиональными. Американская сторона вновь заявила, что о движении "Талибан" будет судить по его действиям, а не только по его словам", - отметил американский дипломат.

Переговоры прошли в столице Катара. Американскую делегацию в Дохе возглавлял заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, также в ее состав входили заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Уэст и представитель Агентства США по международному развитию.

Как сообщалось, "Талибан" в ходе переговоров предупредил Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа". Также талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), заявив, что справятся "самостоятельно".

США Афганистан Талибан Катар Доха

Новости по теме

Новости

Врач Саакашвили заявил о серьезном ухудшении состояния политика в тюрьме

Врач Саакашвили заявил о серьезном ухудшении состояния политика в тюрьме

Носовая часть подлодки ВМС США серьезно повреждена после столкновения

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

В Ливане после суточного отключения возобновили подачу электричества

В Ливане после суточного отключения возобновили подачу электричества

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });