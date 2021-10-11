США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о них по поступкам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Делегация США 9-10 октября обсудила с представителями движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) проблемы безопасности и соблюдения прав человека в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности, терроризма и на вопросах безопасного выезда граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах афганского общества", - заявил представитель госдепа Нед Прайс.

Он сообщил, что на переговорах обсуждался также вопрос о предоставлении Соединенными Штатами "значительной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

"Дискуссии с США были откровенными и профессиональными. Американская сторона вновь заявила, что о движении "Талибан" будет судить по его действиям, а не только по его словам", - отметил американский дипломат.

Переговоры прошли в столице Катара. Американскую делегацию в Дохе возглавлял заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, также в ее состав входили заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Уэст и представитель Агентства США по международному развитию.

Как сообщалось, "Талибан" в ходе переговоров предупредил Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа". Также талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), заявив, что справятся "самостоятельно".