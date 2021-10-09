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Делегация США проведет переговоры с талибами об эвакуации жителей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Официальные лица США встретятся с высокопоставленными должностными лицами движения "Талибан" (запрещено в РФ) в субботу и воскресенье в столице Катара Дохе, чтобы обсудить эвакуацию иностранных граждан и афганцев из Афганистана, сообщает Associated Press в пятницу со ссылкой на официального представителя Госдепа США.

По его словам, двухдневная встреча является продолжением переговоров с "Талибаном" "по вопросам, представляющим жизненно важные национальные интересы США".

В центре внимания переговоров будет выполнение лидерами афганских талибов обязательств относительно разрешения американцам и другим иностранным гражданам покинуть Афганистан вместе с афганцами, если ранее они работали на правительство США и других афганских союзников, сообщил чиновник на условиях анонимности.

Администрация Байдена направила вопросы и жалобы по поводу медленных темпов эвакуации при содействии США из управляемого талибами Афганистана с тех пор, как последние американские войска и дипломаты покинули его в конце августа.

Афганистан США Талибан

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