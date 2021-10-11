После сообщений об ухудшении состояния Саакашвили его сторонники пришли к тюрьме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки в тюремной камере бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили у стен тюрьмы в городе Рустави собрались его сторонники, которые в прямом эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" просят политика прекратить голодовку.

Гендиректор телеканала, адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что "голодовка необратимо может привести к смерти Саакашвили, если уже в ближайшие часы ему не окажут медицинскую помощь".

"Я завтра встречусь с Михаилом Саакашвили в тюремной камере, и мы должны сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь. Нам он нужен живой, нам не память нужна о нем", - сказал Гварамия, отметив, что Саакашвили в эти минуты смотрит у себя в камере телеканал "Мтавари архи".

Как заявил в прямом эфире председатель партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, Саакашвили должен прекратить голодовку.

"Он нужен Грузии. В ближайшие дни, 14 октября все, кто против этих антинародных властей соберутся на проспекте Руставели и потребуют освобождения нашего президента", - заявил Мелия.

Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави, еще в день задержания он объявил голодовку.

В воскресенье личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние экс-президента в руставской тюрьме серьезно ухудшилось и "ситуация очень близка к критической". По его словам, Саакашвили тяжело ходить и говорить.