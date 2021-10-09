Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюремной камеры к международному сообществу, заявив, что находится в плену у действующих грузинских властей.

Обращение экс-президента распространили грузинские СМИ.

"Меня задержали 1 октября по приговору, который никто не признает в мире, а также по двум рассматриваемым делам. По грузинскому законодательству по рассматриваемым делам я немедленное должен был предстать перед судом, но уже девятый день и суда нет. Моему адвокату заявили, что судебного процесса не будет в течение нескольких недель", - написал Саакашвили.

Он считает, не назначение судебного процесса является попыткой властей не допустить его публичного выступления перед вторым туром местных выборов, которые состоятся 30 октября.

"Надеюсь, что вы (международное сообщество) обратите внимание на дело о незаконном моем плене", - пишет Саакашвили.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси, сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави и объявил там голодовку.

В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.