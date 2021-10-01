Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Задержанный в Грузии Саакашвили объявил голодовку

Экс-президент Грузии считает себя политзаключенным и требует встречи с украинским консулом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Задержанный в пятницу в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили, занимающий на Украине должность главы исполкома Национального совета реформ, объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом, сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в его отношении не применялась сила", - сказала Ломджария после встречи с Саакашвили в тюремном учреждении в городе Рустави.

По ее словам, Саакашвили назвал удовлетворительным обращение с ним в момент задержания.

"Также в вопросе здоровья каких-либо особых потребностей у него нет. Михаил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины", - добавила Ломджария.

Она также сказала, что Саакашвили не согласен с вынесенным грузинским судом ему приговором и считает себя политическим заключенным.

Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, в Грузии. С утра появлялись противоречивые сообщения о его местонахождении: сам экс-президент Грузии написал в фейсбуке, что прибыл в Батуми, а грузинские власти утверждали, что он на Украине. Официально о задержании Саакашвили вечером объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Грузинское телевидение показало экс-президента в наручниках.

Грузия Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Пандемия коронавируса

Merck сообщила о создании успешного препарата от COVID-19

Merck сообщила о создании успешного препарата от COVID-19

Зеленский потребовал от Тбилиси разъяснений в связи с задержанием Саакашвили

Грузинское телевидение показало Саакашвили в наручниках

Грузинское телевидение показало Саакашвили в наручниках

В Азове задержали восемь советских БТРов по пути из Болгарии в Белоруссию

В Черногории задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов

Саакашвили задержали в Грузии

Саакашвили задержали в Грузии

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Источник подтвердил задержание в Черногории бывшего главы Росалкоголя

Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

Во Франции обещают открыть в этом году горнолыжные курорты

В Сальвадоре впервые осуществили криптомайнинг с использованием энергии вулканов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });