Врач Саакашвили заявил о серьезном ухудшении состояния политика в тюрьме

Михаил Саакашвили Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. (...) После того, как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось и ситуация очень близка к критической", - заявил врач.

По его словам, у Саакашвили талассемия. Это генетическое заболевание крови, при котором нарушается синтез гемоглобина.

"Я никогда ранее не говорил об этом, но он сегодня дал мне на это свое разрешение. Это не смертельное заболевание, но есть какие-то лимиты, и один из лимитов есть голод. Во время этой болезни нельзя голодать. Он знал об этой болезни еще с детства, но диагноз ему был поставлен в Вашингтоне во время одного из его визитов", - сказал Кипшидзе.

"Сейчас он трудно ходит и ему тяжело говорить", - добавил врач.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу после пересечения границы. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.