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Что случилось этой ночью: вторник, 12 октября

Заявление талибов о провале политики НАТО в Афганистане, крушение самолета в Калифорнии, возможная встреча министров в нормандском формате

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Талибы назвали провалом политику НАТО в Афганистане и призвали альянс к дипломатии. Заместитель министра информации и культуры талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) Забихулла Муджахид также указал, что они "никогда не позволят использовать Афганистан как площадку для ведения опосредованной войны мировыми державами, включая Китай и США".

- Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии. "У нас действительно есть несколько подтвержденных жертв, мы точно не знаем, сколько их", - заявил заместитель начальника пожарной охраны города Санти Джастин Мацусита. Он отметил, что "по крайней мере двое подтверждены".

- Во Франции заявили о возможной встрече министров в нормандском формате в ближайшее время. На это указали в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, а также - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Атомная подлодка ВМС США могла столкнуться с неизвестным китайским объектом. По данным сайта iNews, американцы постоянно действуют в Южно-Китайском море и хорошо изучили его подводный рельеф. Поэтому, скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание.

- Во фракцию "Новых людей" в Госдуме вошли актер Певцов и координатор "Лизы Алерт" Леонов. "Оба прошли в парламент как самовыдвиженцы в одномандатных округах Москвы", - говорится в сообщении на телеграм-канале партии. Во фракции ожидают, что Леонов "поможет реализовать наши программы в сфере образования и экологии", а Певцов - "усилит наши возможности на культурном направлении как зампред комитета, поможет в реализации инициатив и проектов".

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