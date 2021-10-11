Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Фото: NASA / Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания NanoRacks во вторник выведет три коммерческих исследовательских спутника с помощью шлюзового модуля Bishop на Международной космической станции (МКС), сообщает компания в своём Twitter.

"Завтра мы выведем три кубсата с МКС. В 11:00 по центральному европейскому времени (14:00, 12 октября по мск) мы выведем спутник Иллинойского университета. Затем, в 12:30 (15:30 мск) мы выведем спутники PR CuNaR2 Межамериканского университета Пуэрто-Рико и SPACE HAUC Массачусетского университета Лоуэлл", - говорится в сообщении.

Все три спутника будут выведены на низкую околоземную орбиту в рамках 21-й миссии по отделению кубсатов с МКС. По плану компании, шлюзовой модуль Bishop будет "захвачен" роботизированным манипулятором, отстыкован от модуля Tranquility и направлен в сторону намеченной орбиту, после чего спутники будут отделены.

Шлюз предоставляет возможности по выводу на низкую околоземную орбиту кубсатов (спутник малого размера в форме куба) и прочих малогабаритных спутников. Также в шлюзе могут быть размещены экспериментальные образцы и субстанции.

Ранее спутники малого размера выводились с космической станции только через шлюз, расположенный на лабораторном модуле Кибо, принадлежащим Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA).

Планируется, что шлюз будет использован для сброса мусора, который накапливается на МКС. После сброса отходов через шлюз, мусор, по плану, должен быть направлен в сторону Земли, где он сгорит в её атмосфере.

Контракт о создании коммерческого воздушного шлюза для выведения полезной нагрузки с борта МКС был подписан между NanoRacks и НАСА в 2016 году.

В декабре 2020 года модуль был пристыкован к порту на модуле Tranquility с помощью роботизированного манипулятора Canadarm-2.