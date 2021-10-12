Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава Евросовета проведет телефонные переговоры с председателем КНР в пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудит права человека с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора 15 октября, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что Мишель сосредоточится на вопросах прав человека и торговли во время телефонного разговора в пятницу с Си Цзиньпином на фоне напряженных отношений между Брюсселем и Пекином, сообщил изданию чиновник ЕС.

По его словам, Мишель будет призывать Си Цзиньпина также пересмотреть санкции, введенные Пекином в отношении политиков ЕС после того, как сам блок ввел санкции в отношении китайских чиновников.

Ранее США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции против ряда представителей и юридических лиц Синьцзяна, обвинив их в нарушении прав уйгуров, проживающих в Синьцзян - Уйгурском автономном районе (СУАР). Китай принял ответные санкционные меры.

Кроме того, отношения Китая и ЕС были испорчены конфликтом с Литвой из-за Тайваня. Как сообщалось, в августе текущего года МИД КНР в связи с решением Литвы открыть в стране официальное представительство Тайваня объявил об отзыве посла из Вильнюса. В результате некоторые страны ЕС, включая Литву, призывают к более жесткому подходу к Китаю.

Шарль Мишель Евросовет Китай Си Цзиньпин

Новости по теме

Новости

Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможность проведения "нормандского" саммита

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Греция усилит охрану на границе с Турцией из-за миграции нелегалов

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });