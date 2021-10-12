Глава Евросовета проведет телефонные переговоры с председателем КНР в пятницу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудит права человека с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора 15 октября, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

Ожидается, что Мишель сосредоточится на вопросах прав человека и торговли во время телефонного разговора в пятницу с Си Цзиньпином на фоне напряженных отношений между Брюсселем и Пекином, сообщил изданию чиновник ЕС.

По его словам, Мишель будет призывать Си Цзиньпина также пересмотреть санкции, введенные Пекином в отношении политиков ЕС после того, как сам блок ввел санкции в отношении китайских чиновников.

Ранее США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции против ряда представителей и юридических лиц Синьцзяна, обвинив их в нарушении прав уйгуров, проживающих в Синьцзян - Уйгурском автономном районе (СУАР). Китай принял ответные санкционные меры.

Кроме того, отношения Китая и ЕС были испорчены конфликтом с Литвой из-за Тайваня. Как сообщалось, в августе текущего года МИД КНР в связи с решением Литвы открыть в стране официальное представительство Тайваня объявил об отзыве посла из Вильнюса. В результате некоторые страны ЕС, включая Литву, призывают к более жесткому подходу к Китаю.