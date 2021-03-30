Боррель заявил, что РФ и Китай сблизились для противостояния Западу

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Событие на мировой дипломатической арене на прошлой неделе наглядно показали сближение Европейского союза с Америкой, а КНР - с Россией, противостояние между сторонами растет, считает высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"РФ и Китай, похоже, объединяют свои силы, чтобы противостоять "западному миру", будущий геополитический ландшафт многополярного мира непрост", - пишет он в своем блоге, анализируя встречи министров иностранных дел стран НАТО, виртуального саммита ЕС, обмен санкциями между Западом и Китаем.

В натовских встречах принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен, а на саммите ЕС онлайн к лидерам ЕС подключился президент Джо Байден. На той же неделе в Китае состоялись переговоры между министрами иностранных дел России и КНР - Сергеем Лавровым и Ван И. Оба заявили, что хотят укрепить технологическую независимость своих стран, и призвали Запад "прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других государств".

Боррель считает непропорциональной реакцию Пекина на "ограничительные меры" в рамках глобальных санкций ЕС за нарушения прав человека. В санкционный список ЕС, поддержанный другими западными странами, попали четыре китайских чиновника за притеснение уйгуров в Синьцзяне. В ответ Пекин наказал десять европейских парламентариев и политологов.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отмечает "тектонические сдвиги в многополярном мире" между Китаем, Россией, США и ЕС. Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США, отмечает он. Однако ими движут неодинаковые мотивы, считает Боррель. Экономически обе этих страны хотят уменьшить свою зависимость от Запада, но они "играют не в одной лиге, и из них двух Китай имеет явное преимущество", добавил он.

"Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России, - пишет Боррель. - Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях. Но сделать это будет нелегко или быстро, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации".

"Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают "вмешательством" в свои внутренние дела", - полагает он.

Соперничество между Вашингтоном и Пекином не будет копией биполярного мира холодной войны, размышляет Боррель.

"Россия никогда не была экономическим соперником или основным торговым партнером Запада, в то время как Китай сегодня - это вторая экономика мира и действительно важный торговый партнер как США, так и ЕС", - подытожил высокий представитель.