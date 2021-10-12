США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

Виктория Нуланд у здания МИД РФ Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские и российские дипломаты договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне, заявил во вторник представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы договорились провести еще один раунд переговоров. Надеемся, что продолжение переговорного процесса позволит найти решение проблемы", - заявил он на брифинге, комментируя ход визита в РФ замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

По словам Прайса, американская сторона рассчитывает добиться в этом вопросе от России "паритета по числу персонала, взаимности в вопросе выдачи виз".

"Нам нужно справедливое решение, гибкость", - добавил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что посольству США необходимо больше сотрудников, чтобы стабильно поддерживать контакты с российскими властями.

Он не стал подробно отвечать на просьбу одного из журналистов пояснить, стремятся ли США к восстановлению работы других своих диппредставительств в РФ. Прайс ограничился ремаркой о том, что Вашингтону это было бы выгодно.

В целом Прайс назвал переговоры Нуланд в Москве "открытыми, полезными".

Ранее положительную оценку этой поездке дала представитель Белого дома Джен Псаки. В твиттере пресс-службы посольства США в Москве говорится, что Нуланд назвала "конструктивными" состоявшиеся в МИД РФ консультации.

Днем во вторник в МИД России состоялись переговоры замгоссекретаря США Викторией Нуланд с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, по итогам которых российский дипломат заявил об отсутствии "большого прогресса". Рябков не исключил дальнейшего обострения в отношениях РФ и США в вопросах, касающихся работы диппредставительств.

Позднее МИД РФ опубликовал комментарий по итогам встречи Рябкова и Нуланд, в котором предложил США "снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних лет".