Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств
Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские и российские дипломаты договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне, заявил во вторник представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы договорились провести еще один раунд переговоров. Надеемся, что продолжение переговорного процесса позволит найти решение проблемы", - заявил он на брифинге, комментируя ход визита в РФ замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

По словам Прайса, американская сторона рассчитывает добиться в этом вопросе от России "паритета по числу персонала, взаимности в вопросе выдачи виз".

"Нам нужно справедливое решение, гибкость", - добавил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что посольству США необходимо больше сотрудников, чтобы стабильно поддерживать контакты с российскими властями.

Он не стал подробно отвечать на просьбу одного из журналистов пояснить, стремятся ли США к восстановлению работы других своих диппредставительств в РФ. Прайс ограничился ремаркой о том, что Вашингтону это было бы выгодно.

В целом Прайс назвал переговоры Нуланд в Москве "открытыми, полезными".

Ранее положительную оценку этой поездке дала представитель Белого дома Джен Псаки. В твиттере пресс-службы посольства США в Москве говорится, что Нуланд назвала "конструктивными" состоявшиеся в МИД РФ консультации.

Днем во вторник в МИД России состоялись переговоры замгоссекретаря США Викторией Нуланд с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, по итогам которых российский дипломат заявил об отсутствии "большого прогресса". Рябков не исключил дальнейшего обострения в отношениях РФ и США в вопросах, касающихся работы диппредставительств.

Позднее МИД РФ опубликовал комментарий по итогам встречи Рябкова и Нуланд, в котором предложил США "снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних лет".

США Россия

Новости

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

Украинский политик Медведчук отправлен под домашний арест за госизмену

На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы

На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

Лавров заподозрил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 238 млн человек

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Что случилось этой ночью: вторник, 12 октября

Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });