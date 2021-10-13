Белоруссия планирует начать производство "Спутника V" по полному циклу к концу года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по полному циклу к концу 2021 года, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Полный цикл "Спутника V" (запланирован - ИФ) к концу этого года на площадях "Белмедпрепаратов", - сказал министр "на полях" заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в Минске.

Пиневич не уточнил, в каких объемах планируется производить вакцину по полному циклу на производственной площадке в Минске. Он пояснил, что главная задача на данном этапе - выпуск качественной вакцины, которая будет повторять в полной мере существующую.

Министр подчеркнул, что для производства, которое запускает выпуск "Спутника V", не составит никакого труда локализация вакцины "Спутник Лайт", которую Белоруссия недавно закупила и активно применяет.

"Ее локализация нужна будет только тогда, когда будет видно, что "Спутник Лайт" пойдет в широкий оборот и для этого будет экономическая целесообразность", - отметил Пиневич.

"Наши коллеги, стратегические партнеры из Российской Федерации кроме "Спутник Лайт" разрабатывают еще детские вакцины на основе "Спутника". Производство (в Белоруссии - ИФ) должно ответить всеми возможными вариантами локализации и производства по полному циклу блока "Спутник", а затем, и это непреложное условие данного проекта, после завершения пандемии там должен производиться крайне важный для нас иммунобиологический препарат различной направленности", - сказал Пиневич.

Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V" и стало применять ее для массовой вакцинации населения. В республике также зарегистрирована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Промышленный выпуск "Спутника V" начался в Белоруссии в марте 2021 года на площадке "Белмедпрепаратов". Объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составляет до 500 тыс. доз ежемесячно.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за то, что она поделилась с республикой технологиями по производству "Спутника V". "Моя вам благодарность особая. Вы не просто нам продали вакцину, или помогли, вы отдали свои технологии, и мы успешно производим полмиллиона вакцин в месяц. Мы за год решим все проблемы", - сказал Лукашенко, обращаясь к премьеру РФ Михаилу Мишустину.