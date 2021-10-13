Корабль Blue Origin с Уильямом Шетнером стартовал в суборбитальный полет

Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard стартовал в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе четырех космических туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа вошли 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise ("Энтерпрайз") Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, он станет старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе. Также на борту вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Полет продлится примерно 11 минут. После вертикального разгона длительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирал высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи Пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершит с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель совершит самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.