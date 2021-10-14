Президент Латвии получил положительный результат теста на COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус и поэтому перенес встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщили в канцелярии Левитса.

13 октября латвийский лидер вернулся из рабочей поездки в Швецию, сдал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат. 14 октября он сдаст ПЦР-тест. Левитс лично связался с Карисом и попросил перенести саммит.

Президент Эстонии все же прибыл в четверг в Ригу с рабочим визитом. В этот день он встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце.

Левитс привился от COVID-19 в феврале 2021 года.