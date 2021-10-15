Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 239 610 474, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 882 095 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 767 938 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 721 567.

В РоссииВ РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19Читать подробнее

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 037 592. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 451 814 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 612 237 заболевших, из них умерли 602 099 человек.

За время пандемии в мире было распределено более 6,57 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 628,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 225 человек, в Индии - 323, в Бразилии - 2 807.

Хроника коронавируса. Октябрь.

13
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-1913 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Ожесточенные бои идут на северо-востоке Афганистана

Что случилось этой ночью: пятница, 15 октября

Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Байден подписал закон о временном повышении потолка американского госдолга

Новак допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к концу 2021 года

Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду

Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае

Соцсеть LinkedIn прекратит работу в Китае

Европа приступила к расходу газа из хранилищ

Что произошло за день: четверг, 14 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });