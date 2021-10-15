Двое российских туристов утонули в Абхазии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В курортном городе Гагра во время шторма в море утонули двое российских туристов, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии в пятницу.

"Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 9 часов 6 минут (8:06 по Москве - ИФ). Работа спасателей была существенно затруднена семибалльным штормом, бушевавшим на море. Тела погибших найдены водолазами и доставлены в морг районной больницы", - говорится в сообщении.

Позже личности погибших были установлены. Ими оказались жители Липецка, мужчина 1957 года рождения и женщина 1953 года рождения.

По данным МЧС республики, нынешним летом в Абхазии было зафиксировано около 20 несчастных случаев на воде.