В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море

Один ребенок погиб

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Гагре туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в реке, один из них погиб, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии

"В полдень во вторник в спасательное ведомство поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга, 1985 года рождения, и троих ее детей унесло в море", - заявили в пресс-службе МЧС.

Как рассказал Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Ромна Лабия, женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически не рекомендовал ей купаться в шторм, и Молчанова направилась с детьми к реке Бзыбь, чтобы поплавать там.

Сильным течением людей стало уносить в море. Очевидцы трагедии связались с МЧС, в экстренном порядке к месту происшествия были направлены спасатели и водолазы.

До приезда спасателей местные жители совместными усилиями смогли выловить одного из детей. Позже еще удалось найти и спасти двух других детей, но один них скончался в больнице.

Поиски матери продолжаются.

Ранее во вторник МЧС Абхазии сообщало, что за сутки два российских туриста утонули во время сильного шторма в республике.