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Российский турист утонул в море во время шторма в Абхазии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В абхазском курортном городе Новый Афон утонул в море турист из России, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным пресс-службы, житель Курска, 1981 года рождения, утонул в море во время шторма.

Как сообщалось ранее, в понедельник у побережья курортного города - Гагры, было обнаружено тело 48-летнего туриста из Тулы, утонувшего в море накануне. О трагическом происшествии сообщила супруга погибшего. Сотрудники МЧС доставили тело погибшего в морг местной больницы.

МЧС республики ранее призвало отдыхающих в Абхазии и местных жителей воздержаться от плавания в море во время шторма. С таким же призывом к туристам выступило и посольство России в Абхазии.

Официально купальный сезон в Абхазии закрывается во вторник 28 сентября.

Абхазия МЧС Абхазии Новый Афон

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