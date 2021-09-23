Пропавший в Абхазии российский турист найден мертвым

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили в курортном городе Новый Афон тело пропавшего ранее российского туриста.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения было обнаружено в пруду городского парка в четверг утром.

Мужчина пропал 15 сентября. Он вышел вечером из местного кафе и до сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело туриста доставлено в морг местной больницы.