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Хроника последних дней СССР

Пропавший в Абхазии российский турист найден мертвым

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили в курортном городе Новый Афон тело пропавшего ранее российского туриста.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело жителя Мурманска Дмитрия Ковалева, 1985 года рождения было обнаружено в пруду городского парка в четверг утром.

Мужчина пропал 15 сентября. Он вышел вечером из местного кафе и до сегодняшнего дня о его местонахождении ничего не было известно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Тело туриста доставлено в морг местной больницы.

Абхазия Новый Афон Мурманск

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