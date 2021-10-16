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Что случилось этой ночью: суббота, 16 октября

Подавление бунта в колонии во Владикавказе, опровержение нарушения международных правил эсминцем Chafee со стороны США, расходование запасов газа в Европе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- К колонии во Владикавказе для подавления бунта стянули дополнительные силы. Во ФСИН заявили, что в исправительном учреждении принимаются меры по стабилизации обстановки. Причиной беспорядков в ведомстве назвали плановые мероприятия, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников.

- В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила. Командование Тихоокеанским флотом США подчеркнуло, что, хотя РФ выпустила уведомление о закрытии акватории для учений, на тот момент оно еще не вступило в силу. И американский военный корабль имел полное право действовать в этой зоне Японского моря.

- Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ. Уровень запасов в ПХГ находится на исторически минимальном уровне. Накопленного объема запасов вполне может быть достаточно для прохождения холодов, однако такое количество снижает максимальную суточную производительность.

- В Минфине США зафиксировали активизацию кибервымогателей в 2021 году. За первую половину 2021 года американские финансовые ведомства выявили выплаты на общую сумму $590 млн. Это на 42% больше, чем аналогичный показатель за весь 2020 год, отмечает министерство.

- Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией. Космический корабль в автоматическом режиме провел сближение и стыковку с основным модулем станции "Тяньхэ" и образовал орбитальный комплекс с ним и пристыкованными ранее грузовыми кораблями "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3".

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