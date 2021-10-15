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Китайский корабль "Шэньчжоу-13" стартовал к национальной космической станции

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" стартовал к национальной космической станции
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" в пятницу по московскому времени стартовал к создаваемой национальной орбитальной космической станции, сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в субботу в 00:23 по пекинскому времени (в пятницу в 19:23 по Москве).

Корабль уже вышел на орбиту, теперь он в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской космической станции и образует орбитальный комплекс с ним и грузовыми кораблями "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3". Причаливание к модулю будет осуществлено через восемь часов после старта.

Корабль "Шэньчжоу-13" доставит на базовый модуль "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции "Тяньгун" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов - ИФ), среди которых одна женщина. Это командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

В Китае это уже 20-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Во время пребывания на орбите тайконавты совершат два-три выхода в открытый космос. Они также проведут ряд научных исследований.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще семь запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и три пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Шэньчжоу-13

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