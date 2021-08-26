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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории залива Томини в 193 км восточнее города Палу (о.Сулавеси) в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:14 мск в четверг землетрясения находился примерно в 6 км от побережья острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Индонезия Сулавеси

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