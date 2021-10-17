Космонавты на МКС решили прибраться после отлета киноэкипажа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Космонавты посетовали, что во время съемок фильма на МКС они сделали вынужденный перерыв в уборке станции, следует из переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.

"У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте", - сказал в ходе переговоров космонавт Антон Шкаплеров.

В воскресенье киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане. Посадка прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на станцию 5 октября, вместе со Шкаплеровым. На станции провели ряд съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.