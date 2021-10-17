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Космонавты на МКС решили прибраться после отлета киноэкипажа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Космонавты посетовали, что во время съемок фильма на МКС они сделали вынужденный перерыв в уборке станции, следует из переговоров экипажа с ЦУПом, трансляцию которых ведет НАСА.

"У нас все хорошо, стало посвободнее. Будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось, тут такой бардак на российском сегменте", - сказал в ходе переговоров космонавт Антон Шкаплеров.

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В воскресенье киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого приземлился в Казахстане. Посадка прошла штатно.

Пересильд и Шипенко прибыли на станцию 5 октября, вместе со Шкаплеровым. На станции провели ряд съемок фильма с рабочим названием "Вызов". Фильм будет посвящен девушке-врачу, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для спасения космонавта.

Картина создается совместно госкорпорацией "Роскосмос", "Первым каналом" и студией Yellow, Black and White.

Ракета со съемочной группой стартовала к МКС

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Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-19" штатно стартовала в 11:55 по московскому времени с космодрома БайконурВ основной экипаж утверждены актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров (в центре)Полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по Москве.Съемочная группа проекта "Вызов" займется съемками первого художественного фильма в космосе. На фото: актриса Юлия Пересильд в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".Родные и друзья звездного киноэкипажа собрались в наблюдательном пункте на Байконуре. На фото: телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе.Экипаж вернется на Землю 17 октября. На фото: режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Съемки фильма на МКС будут профинансированы "Первым каналом", часть работ будет профинансирована "Главкосмосом" за счет средств, полученных от коммерческой деятельности. На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и член экипажа актриса Юлия Пересильд.
МКС Юлия Пересильд Клим Шипенко Вызов

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