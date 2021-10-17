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В Армении находящийся под арестом мэр Гориса предварительно победил на местных выборах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Находящийся под арестом мэр города Горис граничащей с Азербайджаном Сюникской области Аруш Арушанян победил на выборах в органы местного самоуправления в воскресенье, свидетельствуют предварительные данные с избирательных участков.

По опубликованным избирательными участками предварительным результатам, Арушанян с большим отрывом победил кандидата от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Владимира Абунца.

"По предварительным данным со всех избирательных участков, за Арушаняна проголосовали 6250 избирателей, за Абунца - 3590", - сказал журналистам руководитель предвыборного штаба Арушаняна Менуа Овсепян.

Адвокат Арушаняна Эрик Алексанян заявил в прямом эфире на своей странице в фейсбуке, что находится у здания Службы нацбезопасности Армении в Ереване, где в уголовно-исправительном учреждении "Ереван Центр" содержится Арушанян.

"Скоро я встречусь с Арушаняном и сообщу ему о победе на выборах", - отметил адвокат.

Во втором по величине армянском городе Гюмри на севере страны правящая партия проигрывает действующему мэру Самвелу Баласаняну, в городе Дилижан победу одержал кандидат от правящей партии Давид Саркисян.

Данные по выборам ЦИК Армении опубликует утром в понедельник.

Явка на выборах в органы местного самоуправления в девяти населенных пунктах Армении составила 33,23%. Самая высокая явка зарегистрирована в селе Татев Сюникской области - 62,66%, самая низкая - в Гюмри - 21,14%.

Мэр Гориса Арушанян был арестован летом, он обвиняется сразу по нескольким статьям УК Армении - "нарушение тайны голосования" и "воспрепятствование осуществлению избирательного права, работе избирательных комиссий".

Мэр Гориса, а также другие руководители населенных пунктов Сюникской области, участвовали в досрочных парламентских выборах 20 июня в составе оппозиционного блока "Армения". На этих выборах победила партия Пашиняна.

Задержания и аресты глав городов Сюникской области начались сразу после выборов. Арестованы также мэры городов Мегри и Сисиан - Мхитар Закарян и Артур Саркисян, которые избраны депутатами парламента, мэр города Каджаран и руководитель населенного пункта Воротан.

Находящаяся на юге Армении Сюникская область на западе граничит с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, на востоке - с Азербайджаном. Предполагается, что через эту область, в частности, город Мегри, будет проложен так называемый Мегринский или Зангезурский коридор, связывающий по железной дороге Азербайджан с Нахичеванью и Турцией.

В апреле 2021 года жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, протестуя против возможного предоставления транспортного коридора Азербайджану, заявляя о ненадлежащем уровне обороны Сюникской области. Между жителями города Мегри и охраной премьера произошла драка. Из-за акций протеста он прервал поездку, после чего мэры городов были задержаны, впоследствии - освобождены.

В декабре 2020 года Пашиняну также не удалось совершить поездку по Сюникской области в связи с перекрытиями автодорог его противниками. Акция была организована по призыву мэра города Горис Аруша Арушаняна.

Армения Горис Сюникская область Аруш Арушанян

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