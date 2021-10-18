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Рейс с большим числом эвакуированных вылетел из Афганистана в Катар

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших эвакуационных рейсов вылетел из Кабула в воскресенье, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника правительства Катара.

По его данным, на этом рейсе находятся 353 эвакуированных из Афганистана. Среди них - преподаватели, сотрудники и студенты Американского университета Афганистана, а также граждане Афганистана, Соединенных Штатов, Нидерландов, Дании и Австралии.

По прибытии в Доху пассажиры будут доставлены в учреждение, в котором в настоящее время находятся эвакуированные, где их проверят на COVID-19. Они останутся в Катаре до тех пор, пока не отправятся в свой конечный пункт назначения.

По словам собеседника телеканала, Катар "продолжит сотрудничать с международными партнерами в усилиях, направленных на обеспечение свободы передвижения в Афганистане".

"Мы по-прежнему сосредоточены на оказании гуманитарной помощи стране и привержены продвижению стабильного и мирного Афганистана вперед", - заявил он.

Вылеты международных рейсов из аэропорта Кабула возобновились в конце сентября. Аэропорт Кабула перестал работать с тех пор, как в ночь на 31 августа военные США завершили операцию по эвакуацию гражданских лиц.

Кабул Афганистан Катар

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